РФ может открыть новый фронт против Украины: нардеп указал на тревожные сигналы

Россия может готовиться к возможному наступлению

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Россия может открыть новый фронт против Украины после выборов в Госдуму.

Об этом сообщил нардеп Роман Костенко в эфире КИЕВ 24.

«Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог еще договорятся с Беларусью, то тех сил и средств, которые мы имеем сейчас, будет далеко недостаточно. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для обороны», — сказал он.

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Отметим, выборы в Государственную думу РФ состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Российские силовики уговаривают диктатора перенести выборы в Госдуму. Такое решение продвигают руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший охранник Путина Виктор Золотов, пишет «Медуза».

По данным СМИ, разговоры о переносе, а на самом деле отмены выборов в ближайшей перспективе появились еще весной 2026 года. Среди причин называют проблемы с бюджетом, рост цен, урезание расходов и сокращение на предприятиях. Обсуждение отмены или перенесения выборов «значительно усилилось» после атак украинских беспилотников на Москву.

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