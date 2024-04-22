РФ может отправить в Украину выведенные из Карабаха войска: что об этом известно

Уже раздаются некоторые опасения относительно того, что российский миротворческий контингент могут направить на войну в Украину.

Российские оккупанты могут пополнить свои подразделения войсками выведенными из Карабаха. Они были там осенью 2020 года.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, недавно РФ начала выводить из Нагорного Карабаха войска, которые называли "миротворческими силами". Находились они там с осени 2020 года. Сам же контингент насчитывал около 2000 солдат. Вместе с техникой их вывозят из Азербайджана по железной дороге через границу в Дагестан.

Издание со ссылкой на военного эксперта Юлиана Репке пишет, что уже раздаются некоторые опасения относительно того, что российский миротворческий контингент могут направить на войну в Украину. На вооружении у них есть десятки новых БТР-82А.

Напомним, что россияне заявили о захвате населенного пункта в Донецкой области.

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