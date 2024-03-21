РФ может покупать спутниковые снимки для нанесения ударов по Украине: Буданов прокомментировал

Количество совпадений, когда после фото происходят ушибы, слишком велико, чтобы это было случайностью.

The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник заявляет, что агрессорка Россия могла покупать у американских компаний спутниковые снимки объектов в Украине для нанесения ударов.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии "Общественному" прокомментировал.

"Все страны покупают, и мы в частности. Это чисто коммерческая услуга. Они по-прежнему использовали коммерческие снимки", — подчеркнул Буданов.

Материал The Atlantic

На днях The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что РФ может покупать у американских компаний подробные спутниковые снимки для ракетных ударов по Украине. По данным журналистов, фотографии высокого качества очень легко заказать через сайты-посредников за сумму от $1 000 до $1 200.

Собеседник говорит, что оккупационная армия наносит удар по какому-то объекту в Украине после того, как спутники делают снимки этого объекта. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно для проверки уровня повреждений.

"Количество совпадений, когда за снимками идут удары, слишком велико, чтобы быть случайным", — утверждает источник издания.

Сами же компании уверяют, что тщательно проверяют своих клиентов и соблюдают постановление США, запрещающее транзакции с Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину. По словам источника, у него нет оснований полагать, что сами компании поддерживают Россию в войне. И Planet, и Maxar ведут большой бизнес с правительством США, и намеренная помощь России поставит под угрозу контракты и повлечет за собой регулирование.

Напомним, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в Украине хотят ограничить спутниковое снимание.

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