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- Украина
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РФ может повторить сценарий вторжения 2022 года: где именно готовит прорыв — тревожное заявление ГПСУ
Впрочем, в ГПСУ отмечают, что на сегодняшний день нет ударных группировок противника, а также не фиксируют ДРГ или пехотные группы, которые пытались бы перейти границу.
РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Демченко со ссылками на разведку во вторник, 4 августа.
«Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага использовать этот участок украинской границы именно в Черниговской области для того, чтобы попытаться осуществить вторжение. Или если даже не имея достаточных сил, то предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем опрокидывала на это направление дополнительные силы и не использовала их на более важных», — сказал он.
Впрочем, Демченко отмечает, что на сегодняшний день нет ударных группировок россиян у украинской границы.
Также в ГПСУ не фиксируют ДРГ или пехотные группы, пытавшиеся перейти границу.
Угроза наступления из Беларуси — последние новости
Напомним, у Зеленского подчеркнули, что риск повторного наступления со стороны Беларуси на Украину сохраняется. Однако, по словам советника главы Офиса президента Подоляка, сценарий полномасштабного наступления с северного направления пока маловероятен.
Впрочем, в Минобороны Беларуси признали, что планируют развернуть десантно-штурмовую бригаду возле Гомеля в 40 км от украинской границы. 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада входит в состав Сил специальных операций Беларуси в Гомельской области.