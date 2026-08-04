Российские войска

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РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Демченко со ссылками на разведку во вторник, 4 августа.

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«Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага использовать этот участок украинской границы именно в Черниговской области для того, чтобы попытаться осуществить вторжение. Или если даже не имея достаточных сил, то предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем опрокидывала на это направление дополнительные силы и не использовала их на более важных», — сказал он.

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Впрочем, Демченко отмечает, что на сегодняшний день нет ударных группировок россиян у украинской границы.

Также в ГПСУ не фиксируют ДРГ или пехотные группы, пытавшиеся перейти границу.

Угроза наступления из Беларуси — последние новости

Напомним, у Зеленского подчеркнули, что риск повторного наступления со стороны Беларуси на Украину сохраняется. Однако, по словам советника главы Офиса президента Подоляка, сценарий полномасштабного наступления с северного направления пока маловероятен.

Впрочем, в Минобороны Беларуси признали, что планируют развернуть десантно-штурмовую бригаду возле Гомеля в 40 км от украинской границы. 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада входит в состав Сил специальных операций Беларуси в Гомельской области.

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