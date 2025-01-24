РФ может реализовать опасный сценарий захвата Покровска: эксперт сделал тревожное заявление

Армия РФ ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, оккупанты могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо"

По его словам, существует два варианта развития событий. Первый – россияне будут в дальнейшем продвигаться вперед исключительно на Донетчине, чтобы дойти до города. Второй сценарий более опасен. Он состоит в том, что захватчики пойдут в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.

"Я не думаю, что сейчас враг имеет целью идти в направлении Павлограда, потом на город Днепр, к реке Днепр. Я думаю, что сейчас таких ресурсов у противника нет, и такого плана нет. А вот обойти территорией Днепропетровской области город Покровск, взять его на "подавление" и заставить наших военных отойти — это вариант для РФ вполне рабочий", — отметил эксперт.

По прогнозу эксперта, уже в ближайшие недели армия РФ будет продвигаться в направлении важного автодороги Покровск-Павлоград. На сегодня от населенного пункта Очеретино осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

Напомним, ситуация вблизи Великой Новоселки в Донецкой области остается сложной, но у Сил обороны Украины есть планы, чтобы не допустить окружения поселка врагом.

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