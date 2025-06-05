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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ может спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС — последствия почувствует вся Европа

Запорожская АЭС не готова к работе, но Россия планирует ее перезапуск. Украина предупреждает о чрезвычайных рисках.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ЗАЭС

ЗАЭС / © Associated Press

Попытки России возобновить работу оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к аварии с трансграничными последствиями.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко в эфире телемарафона.

Он отметил, что станция уже более трех лет находится под оккупацией: энергоблоки — в состоянии «холодной остановки», но ЗАЭС до сих пор питается от украинской энергосистемы. У РФ нет ресурсов для безопасного перезапуска — отсутствуют запчасти, квалифицированные специалисты и знания о модернизированном оборудовании украинского производства.

«Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Неизвестно, в каком состоянии находится оборудование. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции», — заявил эксперт.

По его словам, Кремль намеренно игнорирует риски, чтобы шантажировать Украину и Европу. В случае аварии последствия могут стать катастрофическими для всего континента.

Напомним, глава МАГАТЭ ответил, сможет ли Россия перезапустить Запорожскую АЭС.

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