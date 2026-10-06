РФ может ударить уже этой ночью: мониторы назвали количество ракет и возможные цели

Ракетный удар. / © ТСН

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Россия может готовить новый массированный удар по Украине. Для атаки россияне могут использовать стратегическую авиацию, баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Что известно о подготовке РФ к новому обстрелу, читайте на сайте ТСН.ua.

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Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что целями российских войск снова могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

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«Враг явно готовит обстрел, поскольку Путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев из-за перебитого света и тепла. Верит в это, как верил в „Киев за три дня“. Но только все больше и больше тоже приносит войну на территорию России», — подчеркнул он.

Подготовка РФ к атаке — данные мониторов

Мониторинговый Telegram-канал Радар сообщил, что армия России завершает подготовку к массированному ракетному удару с применением бортов стратегической авиации.

Мониторинговый канал оценивает возможный суммарный залп примерно в 70 ракет разных типов. По всей вероятности, обстрел может произойти уже этой ночью — против 7 октября.

По состоянию на утро 6 октября зафиксированы передислокации бортов с Дальнего Востока ближе к границам:

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три Ту-160 — на аэродром Белая;

четыре Ту-95МС — на аэродром Оленья;

два Ту-95МС — на аэродром Энгельс.

Отмечается, что к применению готова баллистистика: ракеты Искандер-М, КН-23, Циркон и Оникс-М из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей. Также готовы три носителя крылатых ракет «Калибр»: два в акватории Каспийского моря, а один — в Черном море.

В числе приоритетных целей называют критическую и военную инфраструктуру Киева и области. Под угрозой могут оказаться объекты во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Удары РФ по Украине — что известно

Аналитики ISW предупреждают, что Россия начала запускать по Украине еще более опасные дроны. Они модифицировали беспилотники Герань и Молния американской электроникой и новыми боеголовками. Эти действия, подчеркивают специалисты, свидетельствуют о том, что Москва спешит взорвать украинскую энергетику и логистику осенью.

The New York Times со ссылкой на перехваченный план РФ пишет о том, что враг готовит наиболее массированный удар по Украине. Москва планирует использовать до 1 тысячи ракет, дронов и авиабомб, чтобы наносить удары по распределительным узлам возле украинских АЭС. По данным этого издания, отдельные планы у Кремля есть в отношении Киева, Одессы и Харькова.

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В то же время в Минобороны страны-агрессора предупреждают: мол , атаки на Киев и другие украинские города усилятся в ближайшее время. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пытается использовать любые поводы для давления на партнеров Украины.

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