РФ может возобновить атаки на объекты энергетики: Гуменюк предупредила об угрозах

Российская армия может возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с приближением похолодания.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк

По ее словам, РФ будет пытаться давить на Украину энергетически. Гуменюк подчеркнула, что массированные обстрелы могут повлечь за собой перебои в электроснабжении и водоснабжении. Например, так было в Киеве 2 января, когда захватчики массированно ударили по городу.

Представитель ВСУ отмечает, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине ощутимо снизится температура воздуха и этим могут воспользоваться российские оккупанты.

По ее словам, россияне продолжают наращивать производство оружия, хотя и не в том масштабе, что раньше.

Как сообщалось, 2 января практически сразу после первых громких взрывов в Киеве начали исчезать свет и вода. Перебои были в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. К концу дня удалось вернуть свет 250 тыс. человек.

Напомним, РФ вчера массированно атаковали Киев ракетами. В частности, враг выпустил "Кинжалы". В разных районах столицы обломки ракет нанесли разрушения жилым домам, автомобилям и другим объектам.

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