РФ может запустить "Орешник": Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением

Удар Орешником. / © ТСН

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В Воздушных силах предупредили о серьезной угрозе в течение суток. Армия РФ может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Об этом сообщило Командование ВС ВСУ.

«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр"», — подчеркнули военные.

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Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Массированная атака РФ — что известно

На днях представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на слухи о том, когда ждать массированного удара РФ. Комментарий появился на фоне того, что в одном из телеграм-каналов утверждали, что якобы российские военные закончили подготовку к очередному массированному обстрелу. Спикер напомнил, что у государства есть четкая и проверенная система информирования населения.

«Даже президент Украины каждый раз, когда есть такая угроза, коммуницирует об этом. Воздушные силы сообщают, Генеральный штаб», — заявил Юрий Игнат.

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