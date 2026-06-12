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- Украина
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РФ может запустить "Орешник": Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением
Украинские военные предупредили, что Россия может прибегнуть к новому ракетному удару.
В Воздушных силах предупредили о серьезной угрозе в течение суток. Армия РФ может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник».
Об этом сообщило Командование ВС ВСУ.
«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр"», — подчеркнули военные.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Массированная атака РФ — что известно
На днях представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на слухи о том, когда ждать массированного удара РФ. Комментарий появился на фоне того, что в одном из телеграм-каналов утверждали, что якобы российские военные закончили подготовку к очередному массированному обстрелу. Спикер напомнил, что у государства есть четкая и проверенная система информирования населения.
«Даже президент Украины каждый раз, когда есть такая угроза, коммуницирует об этом. Воздушные силы сообщают, Генеральный штаб», — заявил Юрий Игнат.