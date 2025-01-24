РФ нацелилась на захват двух областей Украины: эксперт встревожил прогнозом

Самый вероятный сценарий развития событий при президенте США Дональде Трампе – это замораживание войны по линии боевого столкновения. Войска РФ будут пытаться захватить как можно больше территорий – неважно, в какой области.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Главреду".

По его словам, именно сейчас могут быть самые интенсивные бои, которые только сможет позволить себе Россия, исходя из ее сил.

"Российские войска будут пытаться захватить как можно больше территории, причем неважно, в какой области. Получится захватить что-то в Днепропетровской области, войска РФ попрут туда. Сейчас противник активизировался в Харьковской области — у Лимана и Купянска: хватит сил — попрут туда. захватить. А Трамп просто все это россиянам утвердит", — высказался Жданов.

Эксперт считает вполне вероятным то, что решение будут принимать на основании права силы. Ведь в мире "сегодня право силы сильнее силы права".

Также Жданов напомнил, что диктатор-президент РФ Владимир Путин говорил о возможности завершения войны "с учетом реалий на земле", потому президент США Дональд Трамп не будет ему возражать.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович высказался, что российские войска могут зайти на Днепропетровщину. По его словам, вокруг Покровска пока "не полуокружение, но ситуация напряженная".

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