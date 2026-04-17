РФ начала атаковать мобильные огневые группы дронами "Гербера": "Флэш" показал видео

Враг сменил тактику использования БпЛА «Гербера», превратив дешевый пенопластовый дрон в управляемый боеприпас для охоты на украинские экипажи ПВО.

Дрон «Гербера» / © wikipedia.org

Российский беспилотник типа «Гербера», предположительно управляемого типа, совершил атаку на украинскую мобильную огневую группу.

Инцидент зафиксирован на видео, которое обнародовал советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram.

В частности, чиновник уточнил, что российский дрон «Гербера» был направлен на позицию украинской мобильной огневой группы (МВГ). Он также опубликовал видео инцидента, на котором виден момент приближения беспилотника к позиции военных.

По словам Бескрестнова, речь идет о попытке поражения именно экипажа МВГ. Несмотря на то, что боевая часть такого дрона относительно невелика, она все равно представляет опасность для личного состава.

«Попытка атаковать группу МВГ управляемой „Герберой“. Боевая часть там не велика, но может наделать беды», — заметил он в своем сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотник на высокой скорости падает вблизи украинской позиции.

Напомним, на днях Сергей Бескрестнов сообщил, что управляемый дрон-камикадзе «Шахед» попал в экипаж мобильной огневой группы. Он уточнил, что МВГ работала по одному Шахеду, другой в этот момент охотился на экипаж.

