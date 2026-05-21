РФ начала бить другими ракетами: что теперь запускают вместо "Калибров"

Российские войска используют для ударов по украинским городам ракеты, которые собираются на производственных линиях всего за несколько недель до самой атаки.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для Новостей.LIVE.

Какие ракеты использует РФ для атаки по Украине

По его словам, россияне пока временно прекратили пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр». Это происходит несмотря на то, что корабли-носители этих ракет до сих пор находятся на дежурстве в акваториях Черного и Каспийского морей.

Вместо «Калибров» во время последних воздушных обстрелов россияне активно применяли крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К».

Кроме того, чиновник отметил, что в сбитых российских ракетах и беспилотниках типа «Шахед» международные и украинские эксперты продолжают регулярно фиксировать электронные компоненты, изготовленные в десятках стран мира.

Напомним, российские власти постепенно снижают планку своих целей в войне против Украины и меняют объяснения для собственного общества.

В то же время издание The Telegraph писало, что в Кремле, вероятно, начали готовить российское общество к завершению войны против Украины без той «большой победы», которую годами обещал Владимир Путин.

