РФ начала лупить ракетами: на Хмельнитчине раздались взрывы

Взрывы 27 мая в Хмельницкой области

Вечером, 27 мая, Хмельницкая область снова оказалась под российской атакой. Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

По информации мониторинговых чатов, взрывы прогремели в городе Староконстантинов. До этого в 22:04 в Воздушных силах написали, что ракета движется курсом на Староконстантинов.

Информации о последствиях атаки пока нет.

Напомним, что вечером, 27 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Также вчера, 26 мая, сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

