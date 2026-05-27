РФ начала лупить ракетами: на Хмельнитчине раздались взрывы
Вечером 27 мая во время масштабной воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремела серия взрывов.
Вечером, 27 мая, Хмельницкая область снова оказалась под российской атакой. Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает «Суспільне».
По информации мониторинговых чатов, взрывы прогремели в городе Староконстантинов. До этого в 22:04 в Воздушных силах написали, что ракета движется курсом на Староконстантинов.
Информации о последствиях атаки пока нет.
Напомним, что вечером, 27 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
Также вчера, 26 мая, сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.