РФ начала накапливать наиболее опасные ракеты для новых ударов по Украине: когда ждать масштабную атаку

Блекаут в Украине

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Россия с августа значительно сократила использование баллистических ракет в пользу реактивных беспилотников. Это может свидетельствовать, что Москва накапливает ракеты для новой кампании ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины зимой.

Об этом пишет Bloomberg.

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Россия может готовиться к ударам по энергетике

По данным издания, сокращение использования ракет может быть связано с подготовкой России к зимним атакам. Холодный период в Украине обычно начинается в конце октября или начале ноября.

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Именно ракетные удары наносят одни из самых больших разрушений украинской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам. На этом фоне Украина готовится к возможной новой масштабной нагрузке на энергосистему.

В Украине расширят «Пункты незламности»

Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью пообещал расширить сеть так называемых Пунктов незламности по всей стране, где люди смогут согреться, зарядить электронные устройства и получить горячее питание в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Премьер также призвал иностранных партнеров Украины направить ремонтные бригады, чтобы помочь восстанавливать электроснабжение, отопление и водоснабжение.

По словам собеседника Bloomberg, европейские союзники уже передают Украине имеющиеся в распоряжении, в частности, запасные части для электростанций и оборудование для систем отопления.

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Украине критически нужны ракеты Patriot

В то же время, одним из важнейших элементов подготовки к зимним атакам остаются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним.

Президент Владимир Зеленский в августе заявил, что Украине на зиму нужно не менее 300 перехватчиков Patriot. Он предложил США продать Киеву от 5% до 10% своих запасов. В то же время, реакция Америки на это предложение остается непонятной.

Европейские лидеры на этой неделе планируют поднять вопрос дополнительных поставок ракет Patriot с президентом США Дональдом Трампом. Встречи будут проходить на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Между тем, европейские страны также рассматривают возможность увеличения собственной поддержки Украины. Германия и некоторые другие государства Европы в этом месяце заявили о планах приобрести больше систем Patriot в США и передать Украине ракеты из своих запасов. Речь идет о подготовке к ожидаемому зимнему усилению российских воздушных атак.

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Союзники опасаются тяжелой зимы в Украине

В то же время среди союзников Украины есть разные оценки того, насколько сложным может стать предстоящий отопительный сезон. Один из чиновников ЕС выразил обеспокоенность, что серьезные проблемы Украины зимой могут иметь критические последствия для дальнейшего хода войны.

Другие союзники настроены менее пессимистично и считают, что Украина сможет справиться даже при острой нехватке ракет-перехватчиков.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, война продолжается уже пятый год, а ситуация регулярно меняется. Он отметил, что летом положение Украины оценивали гораздо позитивнее, тогда как теперь настроения снова стали негативнее, хотя линия фронта при этом почти не меняется.

Возможно ли энергетическое перемирие

Некоторым облегчением для Украины могла бы стать договоренность об энергетическом перемирии, считают западные журналисты. Ее поддерживают США: предполагается, что Россия прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, а Киев атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Однако пока нет признаков того, что президент России Владимир Путин согласится на такой договор.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в парламенте в Варшаве, что разведка свидетельствует: Россия «не готова к серьезным переговорам о прекращении огня», не говоря уже о мире, если это не предполагает фактической капитуляции Украины.

Премьер-министр Украины также не видит признаков того, что Россия стремится к миру.

Как Украина готовится к сложной зиме

В то же время, по словам премьера, украинская энергетическая инфраструктура сейчас лучше защищена от ожидаемых воздушных атак. Он призвал граждан также подготовиться к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением.

Несмотря на риски, украинцы демонстрируют готовность к новому сложному отопительному сезону.

Напомним, у Зеленского считают, что предстоящая зима в Украине будет тяжелой из-за вероятных атак России по объектам критической инфраструктуры.

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