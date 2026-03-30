РФ начала весенне-летнюю кампанию: в ISW оценили шансы оккупантов прорвать "крепостной пояс"

После мартовской эскалации оккупационные войска РФ находятся в поиске точек для решающего удара, однако реальный потенциал врага не отвечает его амбициям. Хотя захватчикам удалось добиться определенных локальных побед, общая динамика продвижения угасает, а дефицит ресурсов делает масштабный прорыв маловероятным.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 29 марта.

Последние тактические достижения РФ могут быть использованы для развития наступления на севере — в районе Лимана, или на юге — в направлении Константиновки. В то же время, этих результатов недостаточно для прямого наступления на Славянск. По оценке экспертов, российские войска фактически начали весенне-летнюю кампанию 2026 года в период 17-21 марта, когда резко возросла интенсивность механизированных штурмов, ударов артиллерии, дронов и авиации, а также произошла активная опрокидывание техники и личного состава на передовую.

Однако уже в конце марта динамика наступления на Лиманском направлении заметно снизилась, поскольку ресурсы врага истощились, и войска РФ не смогли удерживать предыдущий темп атак из-за значительных потерь. Дополнительным сдерживающим фактором остаются погодные условия. Украинские военные также предполагают, что российские подразделения могут намеренно взять паузу, потому что ожидают появления густых листьев, которые позволят лучше маскировать передвижения и попытки проникновения в оборону.

В ISW отмечают, что в 2026 году российская армия имеет низкие шансы прорвать или полностью захватить украинский «крепостной пояс», особенно при условии, когда значительная часть ее сил уже погрязла в изнурительных боях.

И все же после старта наступательной кампании российские войска сосредоточили усилия на северном участке этого оборонительного рубежа. По данным военного обозревателя Константина Машовца, действовавшие в районах Кривой Луки и Закотного подразделения 3-й общевойсковой армии РФ смогли достичь ощутимого тактического продвижения в конце февраля — начале марта. Однако в дальнейшем их наступление фактически остановилось: после прорыва между Кривой Лукой и Резниковкой россияне не смогли развить успех и уже около недели не продвигаются вперед.

Другие группировки РФ на Лиманском и Константиновском направлениях демонстрируют еще более медленные темпы наступления. В таких условиях именно 3-я общевойсковая армия остается единственным ресурсом, который Москва теоретически может использовать для удара по агломерации Славянск-Краматорск. В то же время попытка наступать без должной поддержки с флангов почти наверняка приведет к непропорционально большим потерям без существенных результатов.

Ввиду этого наиболее вероятным сценарием выглядит не прямой штурм «крепостей», а переориентация усилий на Лиманское или Константиновское направления.

«Эта операция также потребует от российских войск временного отказа от наступления непосредственно на северную часть крепостного пояса, что ставит под сомнение усилия Кремля по когнитивной войне, целью которых является изображение российских войск как одновременно продвигающихся по всему театру военных действий и перекручивание украинских оборонных линий как разрушающихся».

Напомним, потери врага на фронте приближаются к катастрофическому пределу. За прошедшие сутки ликвидировано около 870 российских захватчиков и немало техники. Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 30.03.26 ориентировочно составили около 1296700 человек.