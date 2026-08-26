РФ начала выбивать пункты пропуска на границах с Украиной не просто так: в ISW назвали реальную цель

Атакованный пункт пропуска на границе Украины с Молдовой

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Российские войска усилили удары по приграничной инфраструктуре между Украиной и Молдовой. Главная цель оккупантов — разрушить сухопутные пути экспорта, заблокировать зерновой коридор в ЕС и запугать соседние страны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Россия усиливает удары по приграничной инфраструктуре между Украиной и Молдовой в рамках более широкой кампании против украинской портовой и морской инфраструктуры. В августе оккупанты все чаще атакуют объекты вдоль ключевых маршрутов на украинско-молдавской границе, которые Киев использует для импорта и экспорта товаров в Европу.

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С конца июля до конца августа под российские удары попадали мосты в Затоке и Маяках, расположенные соответственно юго-западнее Одессы, а также пограничные переходы Виноградовка — Вулканешты, Рени — Джурджулешты и Табаки, северо-западнее Измаила.

Представитель Госпогранслужбы Украины сообщил, что с 20 августа российские захватчики трижды атаковали пограничные переходы вдоль участка границы Молдовы с Одесской областью. По его словам, удары по транспортной и пограничной инфраструктуре преследуют цель усложнить международные наземные пути сообщения Украины с Молдовой.

Почему Россия атакует границу Украины с Молдовой?

Аналитики предполагают, что Россия увеличивает интенсивность атак на наземные пути сообщения в этом районе, пытаясь дополнительно ограничить сухопутные экспортные маршруты Украины. Это происходит параллельно с ударами по портовой инфраструктуре, влияющими на украинские морские пути сообщения. Среди целей такой кампании — усложнение экспорта украинского зерна и дальнейшее ослабление экономики страны.

«Вероятно, Россия усиливает такие удары в рамках двойной кампании: с одной стороны, чтобы изолировать Украину от Европы и ослабить ее способность экспортировать зерно и другие товары, а с другой — чтобы создать атмосферу опасности, которая должна отпугнуть Молдову, Румынию и международных перевозчиков от использования этих пунктов пропуска«, — говорится в сообщении.

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Удары вдоль украинско-молдавской границы также являются частью более широких политических целей России. Ее военное руководство все чаще включает приграничные районы Украины в масштабные ударные пакеты, используя это как инструмент запугивания. Таким образом, Москва стремится сформировать представление о том, что возможное присоединение Молдовы к западным структурам может создать для нее дополнительные риски.

Аналитики также указывают, что российские атаки в то же время увеличивают политические и коммерческие риски для региона, поскольку Москва стремится сдержать Молдову и Румынию от поддержки Украины. Россия все больше готова идти на риски, связанные с ударами по приграничным территориям, используя их для проверки реакции Молдовы и НАТО, а также эффективности их противовоздушной обороны. Параллельно подобные атаки способствуют нормализации подобных нарушений и повышению уровня угрозы в регионе.

Напомним, BBC писало, что Россия систематически атакует дронами пункты пропуска на границе Украины с Молдовой, чтобы уничтожить альтернативные сухопутные маршруты экспорта в Румынию и Молдову после блокирования черноморских портов. Это подтверждают как западные аналитики, так и российские пропагандисты. Несмотря на пожары и разрушения инфраструктуры, украинские службы оперативно возобновляют работу КПП, а власти работают над расширением транзитных путей.

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