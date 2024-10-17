РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации: эксперт о серьезной опасности

Армия Российской Федерации накапливает ракеты для предстоящего массированного удара по Украине на аэродромах базирования стратегической авиации.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, фиксируется активность военно-транспортных самолетов россиян Ил-76, по которым оккупанты доставляют ракеты на аэродромы.

"К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", — подчеркнул Коваленко.

Кроме того, осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.

"Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам", — добавил эксперт.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко предупредил о массированном ударе РФ, к которому готовится враг. По его словам, потенциал России по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.

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