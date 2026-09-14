РФ накапливает «Шахеды» для ударов зимой: тревожное предупреждение «Флеша»

До 6 тысяч разных «Шахедов» на месяц: Сергей «Флэш» оценил запасы врага / © ТСН

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Россияне производят около 2-3 тысяч реактивных «шахедов» в месяц и в последнее время они атаковали Киев дронами буквально «с завода».

Об этом заявил военный специалист по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в комментарии Телеграмм-каналу «Труха».

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«Сейчас россияне вышли на плановое производство. Это примерно 3 тысячи реактивных „Шахедов“ каждый месяц. Но нужно понимать, что у них на производстве также продолжают производиться и дорабатываться обычные бензиновые „Шахеды“, — говорит Флеш.

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По его данным, бензиновых «Шахедов» РФ производит ежемесячно столько же, как и реактивных — то есть примерно 2-3 тысячи.

«Буквально по производству к нам прилетают „Шахеды“, то есть буквально несколько дней, и они уже здесь. То есть у врага действительно нет запасов. Я считаю, что сейчас паузу у нас есть, потому что враг пытается немного накапливать реактивные „Шахеды“ для того, чтобы атаковать нас более активно зимой и осенью по нашей энергетической инфраструктуре», — предположил советник Зеленского.

«Флэш» уточнил, что последняя массированная атака по западу Украины была обычными бензиновыми «Шахедами». Реактивные «Шахеды» имеют меньший радиус действия, поэтому не достають западный регион. Для дальних атак Россия вынуждена использовать бензиновые версии с большим запасом хода.

«Это произошло потому, что, как я уже говорил, россияне производят обычные бензиновые „Шахеды“, и тоже у них есть склад, какой-то там запас таких „Шахедов“. И время от времени у них есть возможность для того, чтобы совершать массированные атаки», — говорит эксперт.

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Кроме того, оккупанты сознательно выжидали пасмурную погоду. Плохая видимость и облака существенно усложняют работу украинских мобильных групп перехватчиков, которым тяжело визуально фиксировать и сбивать цели в таких условиях.

«И они дождались, пока была пасмурная погода, чтобы атаковать запад Украины. То есть они понимают, что нашим ребятам на перехватчиках трудно работать, когда они плохо видят „Шахед“ в плохую погоду. И все объясняется потому, почему именно так произошло, что россияне дождались первой погоды и атаковали обычными „Шахедами“ запад Украины», — объяснил «Флэш».

Ранее Владимир Зеленский заверил, что Украина готовит новый ответ на реактивные «Шахеды».

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