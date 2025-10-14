РФ накапливает силы для захвата важного города: эксперт назвал новую цель оккупантов

Война. / © Associated Press

Реклама

Теперь район Купянска в Харьковской области является одним из самых сложных для Сил обороны. Оккупационные войска не оставляют попыток полностью захватить город. Бои проходят непосредственно на его территории.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала " Эспрессо ".

"По-моему, самая сложная ситуация сейчас в районе Купянска. И этот фактор, безусловно, мы должны учитывать”, - подчеркнул он.

Реклама

По словам эксперта, хотя продвижение российских войск происходит медленно, но они не оставляют своих намерений по захвату города.

"Серьезность ситуации в том, что враг не оставляет усилий по полной оккупации этого населенного пункта, потому что ему крайне важно не только взять под контроль Купянск, но и Купянск-Узловой. Логистическое обеспечение для врага является приоритетной опцией", - говорит Селезнев.

Такие действия армии РФ эксперт объясняет тем, что в перспективе россияне стремятся сформировать ударный плацдарм, откуда они будут атаковать в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой области.

"А значит, нынешняя попытка врага любой ценой получить контроль над этим населенным пунктом (Купьянском) они в конце концов будут трансформированы в определенные территориальные достижения для врага. Какими они будут по масштабам, зависит от нашего сопротивления, нашего сопротивления", - подытожил Владислав Селез.

Реклама

Напомним, эксперты DeepState сообщили, что в районе Серебрянки Бахмутского района и прилегающих территорий фиксируется один из самых больших участков так называемой «серой зоны». Подразделения РФ пытаются максимально быстро продвинуться в глубь украинской территории, накопиться там и продолжить движение.