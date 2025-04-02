РФ накапливает запасы перед новым ракетным ударом: эксперт сказал, когда он может произойти

Когда может произойти новый ракетный удар РФ: предположение эксперта / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупанты, вероятно, накапливают ресурсы перед новой мощной ракетной атакой.

Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович, передает"Киев 24".

«То, что россияне сейчас бомбят нас дронами, это совершенно не отменяет авиационные ракетные удары. Они накопили 116 ракет, мы их уничтожили. Сейчас последует дальнейшее накопление», – говорит эксперт.

Реклама

Попович предполагает, что новый массированный комбинированный удар по накопленному запасу ракет может произойти уже летом. Тогда враг, по предположению эксперта, сможет запустить за раз более 100 ракет.

«150-170 ракет в месяц разных номенклатур (способна производить РФ – Ред.). В принципе, если они переориентируются только на производство Х-101, они могут достаточно быстро в течение месяца восстановить эти потери», — считает аналитик.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ сменила тактику ударов по Украине.