РФ накопила ракеты для нового массированного удара по Украине: когда может произойти атака

Армия Российской Федерации может прибегнуть к мощной массированной ракетной атаке по Украине уже в ближайшие дни. Максимум – неделями.

Об этом сообщил военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

Эксперт подчеркнул, что почти месяц назад агрессорша Россия нанесла массированный удар по Украине. Поскольку россияне не отказываются от тактики ракетного террора, то за это время они уже накопили средства для поражения, высказался эксперт.

"Что дальше ожидать? Дальше ожидать мощную массированную ракетную атаку, которая может произойти в ближайшие дни, максимум неделями. Как это было 26-27 августа этого года. Им нужно было накопить ракеты", — подчеркнул Гетьман.

По оценке журнала Forbes, ежемесячно РФ может производить разные ракеты — от 132 до 171, а также до полутысячи "Шахедов"

"Предпочтительно они сосредоточены на изготовлении Х-101. Но так же они производят "Ониксы", "Калибры". "Кинжалов" только 5-6 в месяц могут производить, это небольшое количество. "Искандеров" в зависимости от типа — от 15 до 45. Полторы сотни ракет плюс "Шахеды" и плюс угроза атаковать наши атомные станции. Это означает, что вскоре большая опасность превратится уже в определенные действия", — высказался эксперт.

Благодаря большому количеству имеющего враг БпЛА практически ежедневно оккупанты могут атаковать Украину дронами. Это нужно россиянам, чтобы "проверить" украинское ПВО и истощать его, а также проводить разведку.

Что касается угрозы новой массированной ракетной атаки, то эксперт убежден, что наши военные очень активно готовятся к этому. Также Гетман упомянул заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что критически важные объекты имеют защиту – там построено укрытие третьего уровня.

По словам Гетьмана, чем длиннее период между атаками, тем больше ракет россияне смогли изготовить, тем следующая атака будет мощнее.

Напомним, утром 26 сентября в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ. Во время двух тревог захватчики выпускали аэробалистические ракеты.

Российские МиГи запустили "Кинжалы". Под прицелом врага была Хмельницкая область. В Староконстантинове снова раздавались мощные два взрыва.

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