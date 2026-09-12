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- Украина
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РФ накрыла баллистикой дома и предприятие в одном из городов: есть погибший и травмированы — все детали
РФ с ночи и до утра била баллистикой и ударными дронами по городу.
В ночь на 12 сентября армия РФ ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По меньшей мере, один человек погиб. Есть пропавший без вести и травмирован.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«Российские террористы ночью атаковали наш город баллистическими ракетами, а к утру — ударными БпЛА», — подчеркнул чиновник.
В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие, пять многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и объекты бизнеса.
В результате ударов один мужчина погиб, а еще одного человека считают пропавшим без вести. Кроме того, известно о трех травмированных.
«Двое мужчин — 54 и 58 лет — получили серьезные ранения. Один — в состоянии средней тяжести, один — „тяжелый“, — подчеркнул Вилку.
Напомним, ночью 12 сентября Россия ударила баллистикой сразу по двум городам — Кривому Рогу и Запорожье. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении городов.
Впоследствии власти Днепропетровской ОВА подтвердили атаку на предприятие в городе, а также заявили о жертве «прилета».