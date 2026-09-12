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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ накрыла баллистикой дома и предприятие в одном из городов: есть погибший и травмированы — все детали

РФ с ночи и до утра била баллистикой и ударными дронами по городу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

В ночь на 12 сентября армия РФ ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По меньшей мере, один человек погиб. Есть пропавший без вести и травмирован.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Российские террористы ночью атаковали наш город баллистическими ракетами, а к утру — ударными БпЛА», — подчеркнул чиновник.

В Кривом Роге повреждено промышленное предприятие, пять многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и объекты бизнеса.

В результате ударов один мужчина погиб, а еще одного человека считают пропавшим без вести. Кроме того, известно о трех травмированных.

«Двое мужчин — 54 и 58 лет — получили серьезные ранения. Один — в состоянии средней тяжести, один — „тяжелый“, — подчеркнул Вилку.

Напомним, ночью 12 сентября Россия ударила баллистикой сразу по двум городам — Кривому Рогу и Запорожье. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении городов.

Впоследствии власти Днепропетровской ОВА подтвердили атаку на предприятие в городе, а также заявили о жертве «прилета».

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