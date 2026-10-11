РФ накрыла КАБами областной центр - "прилетело" в частный сектор, есть жертва

Харьков находился под атакой / © Associated Press

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Сегодня, 11 октября, оккупанты атаковали Харьков КАБами — под удар попал частный сектор Немышлянского района. На месте удара возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«Попадание на территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Поступает информация о пострадавших — их количество и состояние уточняется», — отметил он.

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Сейчас известно о трех пострадавших. Также есть информация о двух полностью уничтоженных частных домах, еще около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько автомобилей.

«По уточненной информации, человек, который деблокирован из подзавалов истерзанного дома, является женщиной 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм она умерла», — добавил Терехов.

По данным ОВА, среди пострадавших есть ребенок. Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

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