ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

РФ накрыла КАБами областной центр - "прилетело" в частный сектор, есть жертва

Местные власти сообщили о пострадавших, разрушенных домах и пожарах. Из-под завалов достали женщину, которая умерла.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Харьков находился под атакой

Харьков находился под атакой / © Associated Press

Сегодня, 11 октября, оккупанты атаковали Харьков КАБами — под удар попал частный сектор Немышлянского района. На месте удара возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Попадание на территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Поступает информация о пострадавших — их количество и состояние уточняется», — отметил он.

Сейчас известно о трех пострадавших. Также есть информация о двух полностью уничтоженных частных домах, еще около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько автомобилей.

«По уточненной информации, человек, который деблокирован из подзавалов истерзанного дома, является женщиной 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм она умерла», — добавил Терехов.

По данным ОВА, среди пострадавших есть ребенок. Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

Атака по Украине 11 октября — последние новости

Россияне попали в две многоэтажки в Славянске: под завалами могут быть люди. Сейчас известно о четырех раненых. Всем оказывается медицинская помощь.

В Сумской области российские войска атаковали беспилотником авто экстренной медицинской помощи, которое направлялось на вызов. Из-за прилета дрона по «скорой» пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Они самостоятельно выбрались из поврежденного автомобиля и прятались в кустах.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie