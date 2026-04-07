РФ накрыла шквальным огнем жилые дома областного центра: есть погибшие и пострадавшие

Херсон

Посреди дня 7 апреля армия РФ укрыла плотным огнем Корабельный район Херсона. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По данным местных властей, около 10:50 оккупанты покрыли огнем жилую застройку. Из-за города «прилеты» повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.

«Россияне превратили обычный день в Корабельном районе Херсона в ад для людей. Около получаса кафиры непрерывно избивали по жилой застройке», — подчеркнул чиновник.

Жертвы атаки на Херсон

Несовместимые с жизнью ранения получили две женщины, 72 и 71 лет, а также 60-летний мужчина.

В Херсонской городской военной администрации сообщили, что в Корабельном районе травмированы семь человек. Пока они все госпитализированы.

Женщины 71, 57, 81, 75 и мужчины 72, 60 и 81 лет преимущественно получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У некоторых также есть обломочные ранения. Кроме того, у 60-летнего херсонца травматическая ампутация пальца стопы.

Что известно об атаке

С утра местные власти сообщали об угрозе ударов по Херсону. В частности, была угроза авиаударов с российских бомбардировщиков Су-34. Также сообщалось о пусках КАБов.

Напомним, с утра армия РФ атакует мирные населенные пункты. В Никополе армия РФ ударила по автобусу с людьми. FPV-дрон атаковал маршрутку, которая подъезжала к остановке прямо в центре города. К моменту атаки люди были и в салоне, и на остановке. Пока известно о четырех погибших.

В Черниговской области РФ атаковала государственные учреждения. В частности, россияне ударили по горсовету в Прилуках. В общей сложности в городе произошло несколько «прилетов». Кроме того, в городе Новгород-Северский дрон ударил по зданию государственной налоговой инспекции.