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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6053
Время на прочтение
2 мин

РФ накрыла Украину баллистикой, «Цирконами», крылатыми ракетами и дронами: какие регионы оказались под прицелом (обновлено)

Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Полтавщина, Днепропетровщина.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Массированная атака на Украину.

Массированная атака на Украину. / © ТСН.ua

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Этой ночью Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупационное войско запустило ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались несколько регионов, где раздались мощные взрывы. По состоянию на 7 часов атака продолжается.

Что известно о ночной атаке и каких последствиях ударов читайте в материале ТСН.ua.

В утреннем отчете Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ запустила по Украине ударные дроны и разные ракеты. Силы ПВО уничтожили 161 воздушную цель. Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Полтавщина, Днепропетровщина.

Ночью и утром Россия атаковала Украину:

  • противокорабельными ракетами «Циркон»/«Оникс» из Ростовской области;

  • баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской областей;

  • 48 крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования Х-101, «Искандер-К», «Калибр» из Вологодской и Курской областей и Каспийского моря;

  • 130 ударными БпЛА типа Shahed (46 из них реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям Орла, Приморско-Ахтарское, Донецкое и Гвардейское.

По данным военных, противовоздушной обороной сбито/подавлено 161 цель:

  • пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Оникс»;

  • 39 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Калибр» (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);

  • 117 беспилотников.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Где звучали взрывы

Под массированной ракетно-дроновой атакой оказалась Полтавская область. Утром в Кременчуге раздавались взрывы, произошли попадания.

Крылатые ракеты также ударили по Прилукам на Черниговщине, а также летели в Кировоградскую — Светловодск и Александрию. К слову, этот город очутился под масштабным ударом.

В то же время, баллистические ракеты Россия направила на Киев и Киевскую область, а также на Днепр.

Утренняя атака

По состоянию на 9:00 атака продолжается. В ряде областей существует угроза беспилотников. В частности, реактивные БПЛА фиксируют в Одесской области, Черниговской и Николаевской курсом на Запорожье.

Карта тревог. По состоянию на 09:19 среды, 7 октября.

Карта тревог. По состоянию на 09:19 среды, 7 октября.

Напомним, накануне, 6 октября, мониторы предупреждали, что РФ готовит новую атаку, которая может произойти в ночь на 7 октября. В частности, были зафиксированы передислокации бортов с Дальнего Востока ближе к границе Украины.

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