РФ накрыла Запорожье: попали в торговый объект, начался пожар (фото)

Последствия атаки

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Сегодня рано утром, 25 октября, россияне ударили по Запорожью, произошло попадание в торговый объект.

О последствиях атаки сообщил глава Совета обороны Запорожья Иван Федоров.

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«Враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье. В результате удара возник пожар. Спасатели локализовали пожар, возникший в результате атаки», — отметил он.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото с места атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в Винницкой области в результате попадания по энергетическому объекту произошло аварийное отключение электроснабжения в одном из районов области.

Мы ранее также информировали, что россияне в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Одесчины.

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