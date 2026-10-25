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РФ накрыла Запорожье: попали в торговый объект, начался пожар (фото)
Россияне атаковали один из торговых объектов в Запорожье. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Сегодня рано утром, 25 октября, россияне ударили по Запорожью, произошло попадание в торговый объект.
О последствиях атаки сообщил глава Совета обороны Запорожья Иван Федоров.
«Враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье. В результате удара возник пожар. Спасатели локализовали пожар, возникший в результате атаки», — отметил он.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото с места атаки
Напомним, в Винницкой области в результате попадания по энергетическому объекту произошло аварийное отключение электроснабжения в одном из районов области.
Мы ранее также информировали, что россияне в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Одесчины.