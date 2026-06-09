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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

РФ накрыла жилые домами дронами и ракетами в одной из областей: есть погибшие и много травмированных (фото)

Харьков и Чугуев пережили адскую ночь — оккупанты ударили по городам беспилотниками и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Удар РФ.

Удар РФ.

В ночь 9 июня российская армия массированно ударили по Харьковской области. Оккупанты атаковали сам Харьков и Чугуев. Есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в сообщениях ГСЧС и Харьковской областной прокуратуры.

В результате массированного удара по Харьковщине три человека погибли. Кроме того, более 20 пострадавших, в том числе дети.

Атака на Харьков

Россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками, предварительно «Герань-2». Попадания произошли в двух районах: Шевченковском и Холодногорском.

В Шевченковском районе зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий. Повреждены многоквартирные дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисные помещения, кафе, храм, десятки автомобилей.

По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе беременная женщина. Среди травмированных также мальчик, которому чуть больше года, а также девушки 11 и 16 лет.

В Холодногорском районе «прилеты» БПЛА произошли по территории предприятия и ремонтного цеха. Повреждены производственные здания, оборудование и транспортные средства. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Чугуев

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Кроме того, шесть человек пострадали.

Фото последствий

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Войска России осуществили массированную атаку на Чугуев и Харьков

Как сообщалось, РФ массированно обстреляла ракетами и беспилотниками Харьковщину ночью 9 июня. Взрывы были слышны в Харькове и Чугуеве.

Одно из попаданий произошло в многоэтажку в Шевченковском районе областного центра. В то же время в Чугуеве погибли три человека: двое мужчин и женщина, еще три человека пострадали.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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