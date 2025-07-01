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- Украина
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РФ нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району (фото)
РФ нанесла удары по Запорожью и Запорожскому району, повредив предприятие и частные дома.
Россия нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
Поврежденное предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованные частные дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .
ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.