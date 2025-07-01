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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району (фото)

РФ нанесла удары по Запорожью и Запорожскому району, повредив предприятие и частные дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Удар по Запорожью

Удар по Запорожью / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Россия нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Поврежденное предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованные частные дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.

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