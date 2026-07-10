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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ нанесла более 1000 ударов подряд по одной из областей: есть погибший, много раненых

Жители Запорожской области пережили адские сутки — власти сообщили детали.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия вражеских ударов

Последствия вражеских ударов / © Associated Press

За сутки оккупанты нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его данным, один человек погиб и 12 получили ранения.

«Один человек погиб, еще 12 — травмированы в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району. Поступило 153 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и транспортных средств», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

Отметим, оккупанты атакуют город управляемыми авиабомбами (КАБами), «Шахедами», FPV-дронами и целенаправленно избивают по гражданским объектам и мирным жителям.

В частности, из-за ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожскому району 8 июля пострадали двое мирных жителей — пожилая женщина и 12-летний мальчик.

Российские войска находятся примерно в 30 километрах от Запорожья, а ближайшим к областному центру остается Ореховское направление.

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Дата публикации
Количество просмотров
379
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