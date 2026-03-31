РФ нанесла более тысячи ударов в сутки: давление врага на одну из областей усиливается

Фронт / © ТСН

За прошедшие сутки российские войска совершили массированную атаку по населенным пунктам Запорожской области, установив тревожный антирекорд по количеству ударов. В общей сложности под огнем оказались 43 населенных пункта, по которым нанесли 1121 удар.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Чем готовит РФ

По словам Федорова, враг приоритезировал Запорожское направление для своих атак. Чаще всего оккупанты применяют беспилотники — за сутки было зафиксировано 853 дрона разных типов. Военные утверждают, что именно БпЛА составляют основную часть атак и достигают 60–70% от общего количества обстрелов. Остаток, 20-30%, приходится на артиллерию.

«Враг почти безлимитно использует свои средства. К сожалению, такие редкие для нас как дроны на оптоволокне он использует в большом количестве. Сегодня именно они несут одну из основных угроз для переднего воровства», — отметил чиновник.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Война в Украине - РФ массированно атакует мирные города

Российские войска в ночь на 31 марта нанесли массированный удар по Полтавскому району, в результате чего погиб один человек. Ранены по меньшей мере четыре человека, среди них двое детей. Удар привел к разрушению части многоэтажного дома и повреждению окон и припаркованных автомобилей. Также зафиксировано падение вражеских БПЛА на двух других локациях, там пострадавших нет. На месте работают спасатели и аварийные службы по ликвидации последствий атаки.

Также утром 31 марта дрон попал в жилую многоэтажку в Одессе. Он поразил балкон квартиры на третьем этаже, повредив фасад и окна нескольких этажей. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, которому оказывают медицинскую помощь. Пожар удалось оперативно ликвидировать.