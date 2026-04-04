РФ нанесла двойной удар на объекты "Нафтогаза": вспыхнул пожар

Удар по объекту / © Нафтогаз Украины

Реклама

Российские войска нанесли двойной удар по инфраструктуре «Нафтогаза» в Полтавской области. Возник пожар.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

«Удары нанесли дронами. В результате обстрелов произошел пожар. Через некоторое время произошла повторная атака», — подчеркнул он.

Реклама

На месте происшествия работают экстренные службы, пожар оперативно ликвидируют. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз», — подчеркнул он.

Российские войска продолжают системно атаковать объекты Группы «Нефтегаз». Недавно под удар дронов попали производственные активы в Сумской области. В результате обстрелов фиксируются повреждения инфраструктуры, обеспечивающей добычу и поставку газа. В компании подчеркивают, что такие атаки целенаправленны и имеют целью разрушить энергетическую систему Украины.

Российские войска третьи сутки подряд атакуют объекты «Нафтогаза» на Полтавщине, нанося удары дронами по газодобывающей инфраструктуре. Во время одной из атак погиб 55-летний работник предприятия — это уже вторая жертва среди сотрудников за неделю. Удары повлекли за собой повреждение производственных объектов, остановку оборудования и перебои с газоснабжением для тысяч потребителей. На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.