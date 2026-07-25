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- Украина
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РФ нанесла двойной удар по гражданскому судну в Черном море, раненые люди, пропавшие без вести – детали
Российские оккупанты дважды атаковали беспилотниками гражданское торговое судно под флагом Палау, которое перевозило украинскую кукурузу по Черному морю.
Российские войска продолжают сознательный террор против гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности. На этот раз мишенью российских беспилотников стало иностранное торговое судно, двигавшееся с грузом украинской кукурузы в Черном море.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Повреждение иностранного судна
Во время первого удара вражеский беспилотник попал прямо в верхнюю палубу и грузовой трюм гражданского корабля.
В результате повторного прицельного удара дроном на судне вспыхнул пожар, охвативший надстройку.
Пострадавшие и спасательные операции
В результате этой циничной российской атаки пострадали по меньшей мере семь моряков.
«По предварительным данным, пострадали 7 человек. Команда и лоцман эвакуированы на берег силами ВМС ВСУ», - отметил Кипер.
Судьба еще двух человек остается неизвестной, поэтому на месте инцидента продолжается активная поисково-спасательная операция.
Напомним, Россия ударила по Запорожью среди бела дня. Город охватил пожар, все затянуто дымом, есть жертвы.