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РФ нанесла двойной удар по одному из городов: "прилетело" на АЗС, раненые люди
Пострадали двое гражданских, повреждены автомобили.
В Дергачах Харьковской области российские войска дважды атаковали АЗС 27 июня.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
По информации, первый удар произошел около 13.40. Поврежден забор АЗС и автомобили на территории автотранспортного предприятия. Пострадавших не было.
Менее чем через час, ориентировочно в 14:30, враг нанес повторный удар по другой АЗС.
Ранения получила 41-летняя женщина, находившаяся в своем автомобиле. Острую реакцию на стресс получил 34-летний работник заправки.
В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту совершения военных преступлений. Обстоятельства происшествия выясняются.
Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости
Напомним, в субботу, 27 июня, российская армия атаковала Сумы. В областном центре произошли взрывы, есть попадания.
Также российские кафиры в ночь на 27 июня совершили массированный налет дронами на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключение света.