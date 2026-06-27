РФ нанесла двойной удар по одному из городов: "прилетело" на АЗС, раненые люди

Обстрел / © Харьковская областная прокуратура

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В Дергачах Харьковской области российские войска дважды атаковали АЗС 27 июня.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

По информации, первый удар произошел около 13.40. Поврежден забор АЗС и автомобили на территории автотранспортного предприятия. Пострадавших не было.

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Менее чем через час, ориентировочно в 14:30, враг нанес повторный удар по другой АЗС.

Обстрел Харьковской области / © Харьковская областная прокуратура

Ранения получила 41-летняя женщина, находившаяся в своем автомобиле. Острую реакцию на стресс получил 34-летний работник заправки.

В прокуратуре приступили к досудебному расследованию по факту совершения военных преступлений. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Напомним, в субботу, 27 июня, российская армия атаковала Сумы. В областном центре произошли взрывы, есть попадания.

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Также российские кафиры в ночь на 27 июня совершили массированный налет дронами на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключение света.

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