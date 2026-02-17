РФ нанесла комбинированный удар по крупному областному центру: власти сообщили о последствиях

Спасатель. / © Днепропетровская областная государственная администрация

Дополнено новыми материалами

В ночь российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В частности, под ударом находился Днепр.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, в областном центре изуродованы частное предприятие, админздания, дома и автомобили.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в Днепре в результате атаки произошли пожары. В городе повреждены предприятия, три административных здания, детский футбольный клуб, два частных дома и автомобиля.

Заметим, в Днепре воздушная тревога продолжалась более семи часов — с 00:12 до 07:22. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении областного центра.

Атака на область

Оккупанты РФ совершили комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. Произошли повреждения в пяти районах региона.

Ночью под атакой оказался и Кривой Рог, где было повреждено предприятие. В Криничанской общине Каменского района — жилье.

Никопольщину россияне атаковали артиллерией и дронами. Захватчики нанесли удары по Никополю, Красногригорьевской и Покровской общинам. В результате обстрела есть разрушение инфраструктуры, магазинов, учебного центра, многоквартирных домов и автомобили.

Как сообщалось, ночью в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар. В одном из районов города из-за российского удара повреждены административное здание и автомобили.