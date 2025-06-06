РФ нанесла комбинированный удар по Тернополю: количество пострадавших растет (обновлено)

Последствия атаки в Тернополь. / © facebook.com/leaann.ellison/

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Ночью 6 июня армия РФ совершила комбинированную атаку крылатыми ракетами «Калибр» и БПЛА «Шахед» по Тернополю. Число пострадавших возросло до десяти человек.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

Заметим, что сначала власти информировали о пяти травмированных. Впрочем, впоследствии уточнили, что по состоянию на 09:00 известно о десяти пострадавших, из которых пять — работники ГСЧС. Шесть человек были госпитализированы.

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По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

Напомним, ночью Россия ударила по Тернополю. Это была одна из самых массированных атак на город. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть областного центра осталась без электроснабжения.

Тернополь затянуло дымом после ударов РФ. В городе фиксируют загрязнение воздуха. По состоянию на 08.00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

Дата публикации 14:02, 04.06.25 Количество просмотров 157 Взрывы в прямом эфире ТСН! Сумы, Харьков и Одесса - под зверскими обстрелами!