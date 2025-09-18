РФ нанесла кровавый авиаудар по Константиновке: погибли 5 гражданских (фото)

Удар по Константиновке 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Константиновке в Донецкой области, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Сегодня около 10 часов утра российская армия сбросила бомбу «ФАБ-250» с УМПК на жилищный сектор города. На месте удара работали полицейские.

В результате атаки погибли 5 человек — две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65,67,74 лет. Повреждены 4 многоквартирных дома.

Напомним, что 20 августа РФ ударила по рынку Константиновки из «Смерчей». В результате удара по меньшей мере три человека погибли и четверо ранены.