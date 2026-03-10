ТСН в социальных сетях

Украина
3141
РФ нанесла массированный удар по крупному областному центру: появились детали от власти

Ночью оккупанты атаковали три района Днепропетровщины.

Елена Капник
Ночью на 10 марта российская армия массированно атаковала беспилотниками Днепр. Пострадали не менее 10 человек, среди них — 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В результате российского обстрела в городе повреждены админздание, многоэтажки и авто.

Что известно о пострадавших

По данным руководителя ОВА, в городе было травмировано десять человек. Одну женщину госпитализировали в медучреждение.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что среди них пострадавших также есть ребенок — это 12-летний мальчик.

Атака на Днепропетровщину

По данным ОВА, оккупационная армия атаковала три района области беспилотниками и артиллерией. В частности, противовоздушная оборона уничтожила 19 БПЛА.

В Сурско-Литовской общине изуродован частный дом. В Новоалександровской — возник пожар.

В Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены админздание, с десяток частных домов и многоквартирных домов.

Напомним, в эту ночь российская армия атаковала Украину беспилотниками. На Днепропетровщине несколько раз была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Днепра.

