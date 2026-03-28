РФ нанесла массированный удар по одному из городов: есть «прилеты», погибли люди

В субботу, 28 марта, армия Российской Федерации массированно атаковала беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине. Число погибших возросло.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Снова массированная шахматная атака. Взрывы. Враг атакует северную часть города», — подчеркнул чиновник.

Детали атаки на Кривой Рог

По данным властей, объектом массированной атаки стало промышленное предприятие. Сейчас на месте прилетов продолжается аварийно-спасательная операция.

Руководитель ОВА Александр Ганжа добавил, что поврежден объект промышленной инфраструктуры. Возник пожар.

Что известно о жертвах атаки

Сначала власти информировали об одном погибшем. Впоследствии глава ОВА уточнил, что количество жертв возросло.

«Двое мужчин погибли, двое получили ранения», — проинформировал Ганжа.

Заметим, с полуночи в Кривом Роге дважды объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась почти час: 05:22 — 06:14.

Напомним, только за прошедшие сутки, 27 марта, РФ дважды атаковала Кривой Рог. Ночью россияне ударили по инфраструктуре. На месте удара возник пожар. Прошло без пострадавших.

Уже вечером в городе произошел еще один прилет. Были атакованы объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Зафиксировано также попадание в жилищный сектор.