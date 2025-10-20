РФ нанесла массированный удар по Павлограду: ранены 16 человек (фото)

Последствия атаки на Павлоград / © t.me/dnipropetrovskaODA

Реклама

Российские войска массированно атаковали Павлоградский район Днепропетровщины, применив ракеты и беспилотники, в результате чего пострадало много людей и были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

По его словам, в результате ракетного и беспилотного удара 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.

Реклама

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

Также беспилотники агрессора были направлены на территорию Вербковской громады, где произошло возгорание.

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

На Никопольщине российская армия обстреливала населенные пункты артиллерией и FPV-дронами. Удар пришелся по самому Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам.

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

В результате обстрелов повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки. Также пострадали газопровод и линии электропередач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 19 октября массированно атаковала БпЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находилось 192 сотрудников шахты.