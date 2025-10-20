ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

РФ нанесла массированный удар по Павлограду: ранены 16 человек (фото)

Массовая атака РФ вызвала многочисленные ранения гражданского населения и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград / © t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска массированно атаковали Павлоградский район Днепропетровщины, применив ракеты и беспилотники, в результате чего пострадало много людей и были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

По его словам, в результате ракетного и беспилотного удара 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

Также беспилотники агрессора были направлены на территорию Вербковской громады, где произошло возгорание.

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

На Никопольщине российская армия обстреливала населенные пункты артиллерией и FPV-дронами. Удар пришелся по самому Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам.

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

Последствия атаки по Павлограду 20 октября

В результате обстрелов повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки. Также пострадали газопровод и линии электропередач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 19 октября массированно атаковала БпЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находилось 192 сотрудников шахты.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie