РФ нанесла массированный удар по Павлограду: ранены 16 человек (фото)
Массовая атака РФ вызвала многочисленные ранения гражданского населения и разрушения.
Российские войска массированно атаковали Павлоградский район Днепропетровщины, применив ракеты и беспилотники, в результате чего пострадало много людей и были повреждены объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
По его словам, в результате ракетного и беспилотного удара 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.
Также беспилотники агрессора были направлены на территорию Вербковской громады, где произошло возгорание.
На Никопольщине российская армия обстреливала населенные пункты артиллерией и FPV-дронами. Удар пришелся по самому Никополю, а также по Покровской и Мировской громадам.
В результате обстрелов повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки. Также пострадали газопровод и линии электропередач.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 19 октября массированно атаковала БпЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находилось 192 сотрудников шахты.