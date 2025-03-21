РФ нанесла массированный удар по Запорожью – первые подробности атаки

В результате обстрела города один человек погиб и пятеро были ранены.

Российские оккупанты вечером, 21 марта, нанесли очередной удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Телеграмм-канале.

"В результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших. Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается", – сообщил он.

Спустя несколько минут Федоров уточнил, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Три человека в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

UPD

В 22:12 Федоров добавил, что атака россиян в Запорожье унесла жизнь одного человека. Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему оккупанты активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.

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