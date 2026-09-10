РФ нанесла массовый удар реактивными дронами с 5 направлений, часть сует на запад: что и где до сих пор летит (карта)

Атака российских дронов на Украину / © ТСН

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В ночь на 10 сентября российские оккупанты совершили атаку на Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадания и разрушения в областях. В настоящее время часть БпЛА продолжает движение в воздушном пространстве на запад.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Ночная атака на Украину — итоги Воздушных сил

С вечера 9 сентября и в ночь на 10 сентября российские войска атаковали Украину 149 ударными дронами. Среди них — БпЛА типа «Шахед», «Гербера», а также дроны-имитаторы типа «Пародия». Половина примененных «Шахедов» была реактивной.

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Запускали вражеские беспилотники из районов Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских дронов типа «Шахед», «Гербера» и беспилотников других типов.

В то же время зафиксированы попадания на 13 локациях. Еще на девяти локациях — падение сбитых беспилотников и их обломков.

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Атака дронами на Украину 10 сентября продолжается

Воздушные силы подчеркнули, что российская атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские БпЛА:

Реактивный дрон следует курсом на Луцк с севера.

Реактивный дрон зафиксирован в районе Киевского водохранилища по направлению к столице.

Реактивный БпЛА летит в направлении Киева.

Карта воздушной тревоги в Украине утром 10 сентября

Польша повысила готовность сил и средств системы ПВО

Оперативное командование Вооруженных сил Польши 10 сентября заявило о кратковременном усилении готовности отдельных сил и средств системы противовоздушной обороны. Причиной стала активность российских реактивных дронов, атакующих цели на западе Украины.

«В соответствии с действующими процедурами Командование Операций ВС РП через Центр Воздушных Операций — Командование Компонента Воздушного запустило необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении», — говорится в заявлении.

В польском командовании отметили, что эти меры носили превентивный характер. Они были направлены на защиту воздушного пространства Польши, в частности, районов, расположенных вблизи территорий, где продолжались российские атаки.

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После того как угроза прошла, сигнал тревоги был отменен. Задействованные силы и средства вернулись в штатный режим оперативной деятельности.

Напомним, ночью 10 сентября из-за российской атаки на Киев в Голосиевском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

В то же время и Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников с прямыми попаданиями в жилищном секторе. Повреждены многоквартирный и частные дома, пять человек ранены, двое из них госпитализированы.

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