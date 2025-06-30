РФ нанесла наиболее массированный удар по Дрогобычу: что известно о последствиях более 20 "прилетов"

Спасатели / © Associated Press

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Минувшей ночью, 29 июня, российские войска осуществили наиболее массированную ракетно-дроновую атаку на Дрогобыч во Львовской области за период полномасштабной войны. Обошлось без пострадавших местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

На территории города один из промышленных объектов был поражен 21 средством воздушного нападения. В результате мощного обстрела образовалось шесть очагов возгорания.

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Кроме того, в результате атаки пострадали жилые помещения — выбито более 50 окон в шести многоквартирных домах. В частности, атака повлекла за собой обесточивание части города.

К ликвидации последствий были привлечены около 250 единиц личного состава ГСЧС, 47 единиц специализированной техники из разных регионов и 150 представителей правоохранительных органов.

Как сообщалось, после атаки в воздухе в Дрогобыче зафиксировали превышение опасных веществ. Хотя угрозы жизни нет, жителей просили вчера оставаться дома и избегать физических нагрузок.

Напомним, в ночью на 29 июня произошла самая большая атака России по Украине за всю войну. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения. Из-за “прилетов” произошли разрушения на Львовщине, Полтавщине, Черкасщине, в Николаеве и Запорожье.

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Отметим, что Россия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Оккупанты били по критической инфраструктуре области.

Дата публикации 14:56, 28.06.25 Количество просмотров 134 Бомба-ракета впервые взорвалась в пригороде Днепра! Первый комментарий Игната!