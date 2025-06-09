РФ нанесла наибольший удар по Ровенщине за время войны: детали от власти

Спасатели. / © ГСЧС

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Ночью против 9 июня Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за время полномасштабной войны.

Об этом заявил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, сообщает "Суспільне".

"Враг атаковал область десятками воздушных целей. Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, незначительные повреждения получили объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, известно об одном потерпевшем. У жителя Ровенского района была ранена рука. Он находится в лечении.

Атака на Ровенщину

Ночью против 9 июня Россия массированно атаковала Ровенщину – город Дубно. Враг применил аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса «Кинжал» и несколько десятков ударных БПЛА, а также Х-101.

Местные власти сообщили, что ночью РФ совершила мощную атаку на Ровенщину. По предварительным данным, было ранено одно гражданское лицо.

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Впрочем, уже утром в Ровно снова произошли взрывы. Во время тревоги ПС предупреждали о ракетах в направлении области. Мониторинговые каналы писали о пусках двух "Кинжалов".

Дата публикации 19:51, 07.06.25 Количество просмотров 56 Удар КАБами по Харькову: погибла женщина, есть раненые