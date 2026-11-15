РФ нанесла ночной удар по югу Украины: пострадали люди, повреждена энергетическая инфраструктура (фото, видео)

Последствия атаки РФ на Черноморск

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Российские войска ночью 15 ноября нанесли удар по Черноморску в Одесской области. В результате атаки пострадали шесть человек, повреждения получили энергетическая инфраструктура, жилые дома и административное здание. Из-за удара около 41 тысячи абонентов временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Атака на Черноморск 15 ноября: какие последствия удара

По информации ГСЧС, в результате удара пострадали шесть человек.

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«Повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Загорелись два припаркованных автомобиля», — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, а также фасады и окна соседних жилых домов.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили травмированного мужчину, заблокированного в одной из квартир. Специалисты ГСЧС открыли дверь, оказали ему медицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам.

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС. Они поддерживали местных жителей, чьи дома пострадали в результате российской атаки. В помощь присоединились медики и волонтеры Отряда быстрого реагирования.

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Атака на Одесщину: без света осталось 41 тысяча абонентов

Один из российских ударов также пришелся на энергообъект ДТЭК «Одесские электросети». Из-за повреждений без электроснабжения временно осталось около 41 тысячи абонентов.

«Один из вражеских ударов пришелся на энергообъект ДТЭК „Одесские электросети“. Без электроснабжения временно осталось около 41 тысячи абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением», — говорится в сообщении Одесской ОВД Олега Кипера.

Напомним, в последнее время российские войска неоднократно атаковали Черноморск. В частности, 11 ноября кафиры нанесли удар по рынку в центральной части города. Атака произошла в середине дня, когда там обычно находится много людей.

Сначала сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших. Впоследствии количество погибших выросло до трех. Также в результате обстрела были повреждены близлежащие жилые дома и припаркованные автомобили.

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