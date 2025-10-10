РФ нанесла ночью комбинированный удар: Игнат назвал новую особенность атаки

Атака на Киев / © Getty Images

Ночью 10 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по разным регионам Украины. Под прицелом беспилотников и разных типов ракет, в частности “Кинжалов”, оказались объекты энергетической и газодобывающей инфраструктуры.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российская атака этой ночью была более рассредоточена — не по одной определенной области, а пострадали разные регионы страны.

“Особенность этого удара — это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробалистических “Кинжалов” было применено сразу 14 баллистических ракет “Искандер-М” или KN-23”, — пояснил Игнат.

Баллистика атаковала по разным направлениям. Ее целью стали объекты критической инфраструктуры.

"Сегодня, собственно, по энергетической отрасли враг наносил такой акцентированный удар", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, во время сегодняшней атаки был перехвачен один из “Кинжалов” и четыре баллистические ракеты. Игнат также отметил, что Patriot — это мощная система, которая действительно может сбивать баллистику. Впрочем, у нее есть ограничения, ведь по баллистической траектории ее эффективный радиус относительно небольшой, примерно несколько десятков километров.

Именно поэтому, объяснил Юрий Игнат, чтобы надежно закрыть всю территорию Украины, нужно большое количество таких систем, иначе при массированных атаках, когда летит много баллистики с разных направлений, перехват не всегда удается обеспечить в полном объеме.

Напомним, Воздушные силы ВСУ в своем отчете сообщили, что ночью РФ ударила “Кинжалами”, дронами и разными ракетами. В общей сложности российские войска применили 497 средств воздушного нападения. По данным военных, произошли прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что “главная мишень” российских ударов в течение этой ночи — это энергетическая инфраструктура, в частности, была атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Часть Киева осталась без света. Из-за “прилетов” в ряде регионов применили графики отключения электроэнергии.