Украина
111
1 мин

РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие (фото)

Среди пострадавших из-за атаки на Кривой Рог оказался полуторагодовалый мальчик.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 22 января. Из-за атаки пострадали пять человек и поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По предварительным данным, из-за ракетной атаки на Кривой Рог, пострадали пять человек.

Среди пострадавших оказался полуторагодовалый мальчик, он сейчас в состоянии средней тяжести. Ребенок находится под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Еще двое местных будут оправляться дома.

Из-за российского удара также был поврежден двухэтажный многоквартирный дом.

Информация уточняется.

В ГСЧС опубликовали фото с последствиями атаки на Кривой Рог. Сейчас спасатели обследуют территорию и оказывают необходимую помощь людям.

Напомним, в ночь на 21 января российская армия атаковала Днепропетровскую область: в Кривом Роге ракетный удар повредил пять многоквартирных и девять частных домов, админздание и машины, а в результате попадания БпЛА в Синельниковском районе погибли мужчина женщина. Еще одна 53-летняя жительница была госпитализирована. В жилом секторе вспыхнули пожары и повреждены три частных дома.

