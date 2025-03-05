РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, под завалами могут быть люди – первые детали

Первые раненые уже в больнице в тяжелом состоянии. Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Поздно вечером 5 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем", — отметил он.

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул написал на своей странице в Telegram, что оккупанты попали по городу ракетой.

"Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые ранены уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя", — сообщил Вилкул.

Впоследствии глава ОВА Лисак уточнил, что сейчас известно о двух пострадавших в Кривом Роге. Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты также нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки был погибший и травмированый.

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