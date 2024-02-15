РФ нанесла ракетный удар по Львову: что известно о пострадавших

Произошло попадание в объект инфраструктуры во Львове.

Во время ракетной атаки по Львову утром четверга, 15 февраля, пострадали три человека – это жители Научной улицы.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте", — подчеркнул глава области.

Впоследствии Козицкий сообщил, что еще один мужчина, житель одного из поврежденных домов, с гематомой надбровного участка был госпитализирован.

Козицкий подтвердил информацию мэрии о том, что зафиксировано попадание в объект инфраструктуры во Львове. На месте прилета продолжается пожар.

Кроме того, в 16 жилых домах на Научной взрывной волне выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Напомним, с утра четверга, 15 февраля, Россия ударила ракетами по Львову во время воздушной тревоги. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

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