РФ нанесла ракетный удар по одной из областей Украины: есть жертвы, раненые, разрушения

Ракетный удар

Российские войска 4 мая нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине, попав в гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела погибли три человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за ракетной атаки на Мерефу была повреждена территория станции техобслуживания. Также сообщается о пожаре в частном доме и автомобиле, кроме этого повреждены другие частные и многоквартирные жилые дома, 4 магазина.

Известно, что в результате удара погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Пожар уже потушили, ликвидация последствий обстрела продолжается. На месте удара работают бригады экстренной помощи и все профильные службы.

Атаки на АЗС в Харькове — что известно

Напомним, 2 мая российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными дронами, целясь в гражданскую инфраструктуру. Было зафиксировано попадание по АЗС в нескольких районах, что вызвало пожары. Также повреждены многоэтажка и офисное здание, где обнаружили неразорванный «Шахед».

Эксперт Сергей Куюн отметил, что захватчики массированно атакуют АЗС в Харькове и других прифронтовых городах, в частности Сумах и Днепре, что свидетельствует об изменении приоритетов врага. Параллельные удары по заправкам и нефтебазам подтверждают, что украинский нефтегазовый комплекс и топливная инфраструктура стали ключевыми целями противника.

