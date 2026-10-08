РФ нанесла смертельный удар по 12-этажке в Киеве: как минимум 2 погибших, есть раненые (фото)

Спасатели / © ГУ ГСЧС в Киеве

Реклама

В Деснянском районе Киева в результате удара БпЛА по многоэтажке погибли два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

Как сообщили чрезвычайники, в одной из поврежденных квартир огнеборцы обнаружили тела двух погибших людей

Реклама

Ранее сообщалось, что в результате удара российского БпЛА по многоэтажке в Деснянском районе пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Атака российских дронов на Киев

БпЛА попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10 этажа. Пожар распространился на верхние этажи, конструкции дома частично разрушены.

«Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам», — отметили в ГСЧС.

Атака российских дронов на Киев

Новости партнеров

Новости партнеров