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РФ нанесла смертельный удар по 12-этажке в Киеве: как минимум 2 погибших, есть раненые (фото)
В одной из поврежденных квартир огнеборцы обнаружили тела 2 погибших.
В Деснянском районе Киева в результате удара БпЛА по многоэтажке погибли два человека.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Как сообщили чрезвычайники, в одной из поврежденных квартир огнеборцы обнаружили тела двух погибших людей
Ранее сообщалось, что в результате удара российского БпЛА по многоэтажке в Деснянском районе пострадали четыре человека, среди них двое детей.
БпЛА попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10 этажа. Пожар распространился на верхние этажи, конструкции дома частично разрушены.
«Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам», — отметили в ГСЧС.