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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ нанесла смертельный удар по 12-этажке в Киеве: как минимум 2 погибших, есть раненые (фото)

В одной из поврежденных квартир огнеборцы обнаружили тела 2 погибших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатели

Спасатели / © ГУ ГСЧС в Киеве

В Деснянском районе Киева в результате удара БпЛА по многоэтажке погибли два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как сообщили чрезвычайники, в одной из поврежденных квартир огнеборцы обнаружили тела двух погибших людей

Ранее сообщалось, что в результате удара российского БпЛА по многоэтажке в Деснянском районе пострадали четыре человека, среди них двое детей.

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БпЛА попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10 этажа. Пожар распространился на верхние этажи, конструкции дома частично разрушены.

«Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам», — отметили в ГСЧС.

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